المعمل الجنائى يفحص أسباب حريق شقة سكنية بالمنيرة الغربية

يفحص المعمل الجنائي بالجيزة، اليوم الأربعاء، أسباب حريق شب في شقة سكنية بالمنيرة الغربية، لفحص خسائر وتلفيات الحادث.



تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بجوار مسجد فلفل.



وتبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع العدوي وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران ومنعوا امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة مع تنفيذ عملية التبريد.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.