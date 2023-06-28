صفاء أبو السعود: السيدة انتصار السيسي بسيطة ومتواضعة وقريبة للقلب

وجهت الفنانة والإعلامية صفاء أبوالسعود، الشكر إلى قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، السيدة انتصار السيسي على تكريمها لها في يوم المرأة المصرية.

وأكدت أبوالسعود، خلال حديثها لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" احتفالا بعيد الأضحى المبارك، أن تكريم السيدة انتصار السيسي لها كان بمثابة مفاجأة قائلة: “كنت طالعة أغني أغنية مع الأطفال في الاحتفالية ومحدش قالي إن فيه تكريم من السيدة انتصار وكان مفاجأة ليا، فغيرت لبسي بسرعة علشان ألبس حاجة تليق بالتكريم”.

وأضافت صفاء أبو السعود، أن السيدة انتصار السيسي جميلة وبسيطة وقريبة للقلب، فهي شخصية لها مقامها لكنها بسيطة ومتواضعة، موضحة أن تكريمها مثل لها الكثير، خصوصًا أن التكريم جاء في توقيت جيد إذ كان بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وكانت كرمت السيدة انتصار السيسى عدد من النماذج النسائية من بينهن الفنانة صفاء أبو السعود، والداعية الراحلة عبلة الكحلاوى، وتسلمتها ابنتها، وأنيسة حسونة، والكاتبة الصحفية فاطمة سيد أحمد، وليلى هانى سالم، والفنانة رجاء حسين، والمخرجة إنعام محمد على، والإعلامية سهير شلبى، والفنانة فردوس عبد الحميد، وعزة محمد سمير، واللاعبة هنا جودة، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، والفنانة نيللى وعددٍ آخر من النماذج النسائية الناجحة.