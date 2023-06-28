"إكسترا نيوز": إقبال كثيف على حديقة الحيوان بأول أيام عيد الأضحى

رصدت شيرين مجدي، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، إقبال المواطنين على زيارة حديقة الحيوان في الجيزة بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت مراسلة القناة، أن حديقة الحيوانات بالجيزة تعد مقصد رئيسي للشعب المصري للتنزه وقضاء أوقات سعيدة وخاصة خلال الأعياد، وتستقبل الزائرين من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، مشيرة إلى أن الفئة المسيطرة على المشهد في احتفالات عيد الأضحى بحديقة الحيوانات هم الأطفال والشباب وذلك لانشغال الأسر بالزيارات وذبح الأضاحي باليوم الأول من عيد الأضحى المبارك.