ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز": إقبال كثيف على حديقة الحيوان بأول أيام عيد الأضحى

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

رصدت شيرين مجدي، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، إقبال المواطنين على زيارة حديقة الحيوان في الجيزة بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت مراسلة القناة، أن حديقة الحيوانات بالجيزة تعد مقصد رئيسي للشعب المصري للتنزه وقضاء أوقات سعيدة وخاصة خلال الأعياد، وتستقبل الزائرين من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، مشيرة إلى أن الفئة المسيطرة على المشهد في احتفالات عيد الأضحى بحديقة الحيوانات هم الأطفال والشباب وذلك لانشغال الأسر بالزيارات وذبح الأضاحي باليوم الأول من عيد الأضحى المبارك.

الأكثر قراءة

وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك يذبح أضحية العيد لتوزيعها على المسلمين (صور)

منصة استكشاف ونظم حوكمة.. خطة متكاملة للتحول الرقمي بقطاع البترول

ابتهاجًا بالعيد.. فتيات الشرقية يتطوعن لرسم الأطفال والفتيات فى الشوارع

حجاج "ضيوف خادم الحرمين" يرمون جمرة العقبة.. والملك سلمان يتكفل بهديهم

صفاء أبو السعود توجه التحية لقنوات المتحدة: "مجهود رائع"

خبير اقتصادي: الرئيس هيئ المناخ للطبقات الأكثر احتياجا وخفف عنهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟