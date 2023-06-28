يتغنى بها الاقباط اليوم.. ما هي ملحمة «حالة الحديد»؟

تحتفل الكنيسة القبطية القبطية الارثوذكسية اليوم بعيد السيدة العذراء المعروف باسم عيد العذراء حالة الحديد، وقال المرتل انور عزت استاذ مادة الالحان والتسبحية، في تصريحات خاصة، ان هناك العديد من الترانيم التي تغني بها الاقباط على مدار اليوم احتفالات بتلك المناسبة، واذهر ما يتغنى به الاقباط هو ملحمة (حالة الحديد).

وتقول ملحمة (حالة الحديد):

شهدت آسيا الصغرى بآية و معجزة كبرى و الكل يعطوك الطوبى

السلام لك يا مريم

ذهب متياس الرسول الى برطس ليقول اعترفوا بابن البتول

توبوا عن الخطية اسلكوا بمحبة أخوية بتواضع و تضحية

اعبدوا يسوع المسيح فهو الأله الصحيح له يحق التسبيح

قبض عليه الجنود وضعوا بيديه القيود و الظلام عليه يسود

وقفت مريم العذراء تصلى لرب السماء رفعت لابنها الدعاء

صلاتها حارة قوية بعمق و روحانية قبلها رب البشرية

انحل بسرعة الحديد بفعل معجزى فريد تحيّر الجمع العديد

سالت كل القيود انحلّت سيوف الجنود الكل بهذا شهود

حديد كل المدينة ذاب بصلاتك يا معينة صلاتك قوية حصينة

أنقذت الرسول متياس تخلّص من الأنجاس صار مرفوع الراس

خلصت متياس الرسول من السجن يا بتول أمدح فيك و أقول

الوالى شاهد بعيون فقال ابنى مجنون احضروا لى شفيعة الكون

شفيتى ابن الوالى آمن بالرب المتعالى اعترف بصوت عالى

صلّت العذراء للمسيح رجع الحديد لأصله الصحيح أمدح فيك و أصيح

بؤونة المجيد21 يونية بالتحديد28 تذكار حالة الحديد

السلام لك يا قديسة يا شفيعة الكنيسة أنت الأم المغيثة

غيثينا يا دائمة البتولية يا حالة الحديد يا نقية لنفوز بالحياة الأبدية

