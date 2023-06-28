صفاء أبوالسعود تعلن عن عودتها للفن بشخصيتين جديدتين

أعلنت الفنانة والإعلامية صفاء أبوالسعود، عن عودتها للفن، من خلال تقدين أعمال فنية جديدة ستظهر للنور قريباً.

وقالت أبوالسعود، خلال حديثها لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، احتفالا بعيد الأضحي المبارك، سأقدم عملين فنيين خاصين بشخصيات مهمة في المجتمع لا بد من منح السعادة والأمل لهم، وهذان العملان سنقدمهم في احتفاليتين مهمتين، الأولى احتفالية عالمية تشترك فيها 21 دولة من جميع أنحاء العالم.

وأكدت صفاء أبوالسعود أنها تحب الظهور الإعلامي، قائلة: "بحب أظهر في المناسبات أو عمل فني، وبحاول أكون صادقة مع الجمهور وأديله حاجة حلوة وحاجة تسعده وحاجة تبسطه، إنما لما مبلاقيش حاجة، مبحبش الظهور".

وعن بداية دخولها مجالها الفن، ردت صفاء أبو السعود: "طفولتي ونشأتي فرقت في حياتي ودخولي الفن كان صدفة، ووالدتي من شجعتني على دخولي مجال الغناء والتمثيل بعد رفض والدي وخالي"، متابعة: “بحمد ربنا إنه أعطاني مواهب عرفت استخدمها صح وادربت كويس وحاجات كتيرة تعلمتها”.