صفاء أبو السعود توجه التحية لقنوات المتحدة: "مجهود رائع"

وجهت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود التحية لقنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقالت “أبو السعود” خلال حديثها لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" احتفالا بعيد الأضحى المبارك، بشكر قنوات المتحدة خاصة قناة “إكسترا نيوز”، “إكسترا لايف”، “القاهرة الإخبارية”.

وأضافت ، أن قناة “القاهرة الإخبارية”، رائعة تأتي بكل تفاصيل ما يحدث في مصر، وهي شيء مشرف للغاية قائلة: “نفسي أشكر المسؤولين والقائمين على هذه القنوات، أعتقد أحمد الطاهري وأشكره على هذا الجهد، بتابعهم علشان نعرف كل تفاصيل اللي بيحصل في مصر والعالم كله، مجهود رائع لازم نذكره”.

وكانت أعلنت القديرة صفاء أبو السعود،عن عودتها للغناء من جديد، من أجل حملة مانحي الأمل العالمية The Hope Giver Campaign، وهي حركة عالمية تدعو إلى أهمية نشر الأمل، حيث تُنظَّم سنويا مع مشاركين في أكثر من 21 دولة حول العالم، وتهدف إلى رفع مستوى ملايين الأشخاص، بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة ومحاربو السرطان ومرضى القلب والأوعية الدموية والأيتام، بالإضافة إلى الأشخاص المشردين ومرضى الصحة العقلية واليائسين. الذين واجهوا حدثًا مؤلمًا، أو مرضًا صعبًا.

وعبَّرت أبو السعود، عن سعادتها بتواجدها في هذه الحملة الإنسانية ولعودتها من أجل حملة مانحي الأمل.. مشيرة إلى أن من واجب الفنان التواجد في مثل هذه الفاعليات لكي يصبح قدوة لجميع فئات المجتمع.