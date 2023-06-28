"الخدمات البيطرية": المجازر تستقبل الأضاحى على مدار أيام العيد للذبح بالمجان

أكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور إيهاب صابر، أن المجازر تستقبل الأضاحي على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن عملية الذبح تتم بالمجان.

وقال رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إن المجازر المخصصة لذبح الأضاحي منتشرة بمحافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدا ضرورة أن تتم عملية الذبح داخلها لتكون بطريقة صحية وصحيحة، وللحفاظ على البيئة وعدم انتشار المخلفات والروائح بالشوارع.

وأضاف أن إلقاء مخلفات الذبح في الشارع يعد مصدرًا للتلوث، حيث يؤثر على البيئة والصحة العامة والحيوانية.. مؤكدا ضرورة القضاء على هذه الظاهرة.

وأوضح الدكتور صابر أنه يتم الكشف على الأضاحي قبل وبعد عملية الذبح بالمجازر عن طريق الطبيب البيطري المسئول، للتأكد من خلوها من أي أمراض، حفاظًا على صحة المواطنين.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد شدد على تكثيف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حملاتها للرقابة على أسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الأضاحي الحية، للتأكد من سلامة المعروض، ورصد أي تجاوزات أو مخالفات تضر بصحة المواطنين، فضلًا عن إعلان حالة الطوارئ بكافة المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالأطباء البيطريين، لاستمرار ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد، للحد من الذبح في الشوارع حفاظًا على البيئة من التلوث.

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في غرفة العمليات المركزية، أمس الثلاثاء، عن تلقيها 43 استفسارا من المواطنين، و17 شكوى، وتفاعلت معها جميعًا من أجل التوصل إلى حلول.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين، خاصة خلال فترات الإجازات وإعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم، للتعامل مع أي شكاوى أو مشكلات طارئة خلال إجازة العيد.