كاميرا "إكسترا نيوز" ترصد احتفالات المصريين بأول أيام عيد الأضحى

رصدت فضائية "إكسترا نيوز"، احتفالات المواطنين بأول أيام عيد الأضحى المبارك من ممشى أهل مصر.

وقال إبراهيم عزت مراسل القناة، إن اليوم الأول لعيد الأضحى يكون كله احتفالات من خلال توجه الأسر المصرية لعدد من الوجهات والمتنزهات المختلفة والتي يعد ممشى أهل مصر واحدا منها.

ويشهد ممشى أهل مصر إقبال من المواطنين خلال الساعات الأولى من أول أيام عيد الأضحى المبارك بحضور الأسر والأطفال، حيث أظهرت اللقطات المصورة إقبال المواطنين على ممشى أهل مصر.