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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يؤدى صلاة عيد الأضحى بالسيد البدوى بصحبة القيادات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أدى محافظ الغربية، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيد البدوي بطنطا، بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء سالم مهنا مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، اللواء محمد نجيب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، العقيد أحمد عز، مدير إدارة الأمن الوطني بمحافظة الغربية، الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقدم محافظ الغربية، ونائبه التهنئة للأمة الإسلامية ولشعب مصر العظيم وأهالي محافظة الغربية خاصة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى- عز وجل- أن يعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الحبيبة وشعبها بالخير واليمن والبركات تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعقب الصلاة تبادل المحافظ التهنئة بعيد الأضحى مع أبناء المحافظة الحاضرين، كما قام بتوزيع هدايا العيد على الأطفال بساحة المسجد الأحمدي.

ئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة بعيد الفطر الأضحي المبارك الدكتور مهندس أحمد عطا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرقابة الإدارية السيسي رئيس الجمهورية بالمراكز والمدن بمحافظة الغربية رؤساء المراكز والمدن والأحياء رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس جامعة طنطا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكيل وزارة الأوقاف

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