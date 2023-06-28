مليون و100 ألف مصلى بالهيئات الشبابية والرياضية في الإسكندرية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، عن انطلاق مبادرة وزارة الشباب والرياضة مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالإسكندرية احتفالا بعيد الأضحى المبارك وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقًا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل.

وأوضحت شباب ورياضة الإسكندرية، أن فعاليات الساعات الاولى، تضمنت أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بمراكز عروس البحر، وسط أجواء احتفالية وبهجة وسرور من رواد المراكز والأعضاء، وتم توزيع هدايا على الأطفال وامتدت الاحتفالات من داخل المركز إلى الشوارع والمناطق المحيطة بالمركز لمشاركة الأهالى والمواطنين فرحتهم بالعيد.

وقد شهدت مراكز شباب عروس البحر الأبيض المتوسط إقبالاً كبيرًا من المواطنين خلال الساعات الأولى من أول أيام عيد الفطر المبارك، لما يقرب من مليون و100 ألف مصلي بالهيئات الشبابية والرياضية في الإسكندرية، فضلا عن المشاركة في البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية المقدمة للجمهور، والتي سوف تستمر خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية على رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب بالإسكندرية والتجهيز لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وإتاحة كافة الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد باعتبار تلك المراكز متنفسًا شبابيًا ورياضيًا واجتماعيًا للمواطنين.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد وجه بفتح مراكز الشباب أمام الرواد بالمجان طوال أيام عيد الاضحي المبارك، ويأتي ذلك ضمن الدور الذى تقوم به مراكز الشباب والمشاركة المجتمعية في كافة المناسبات والأعياد.

تأتي مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تأكيدًا على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفعاليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية الترويجية والخدمية، والتي تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات.

وتنطلق المبادرة للعام الثاني على التوالي بعد نجاح كبير شهدت فيه مراكز الشباب بجميع محافظات مصر، إقبالاً كبيرًا من الجمهور خلال فاعليات الإحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى في العام الماضي، تأكيدًا على استمرار وزارة الشباب والرياضة في تطوير أداء المراكز سواء في البنية التحتية والتطوير الإنشائي وتطوير البرامج والأنشطة بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة.

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