ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تحليق مكثف لطائرات حربية في أجواء الخرطوم.. وإطلاق النيران في أم درمان

أم درمان
أم درمان

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها بتحليق مكثف لطائرات حربية في أجواء العاصمة السودانية الخرطوم.

وأكدت القناة أن هناك سماع دوي إطلاق نار متقطع من أسلحة ثقيلة جنوب أم درمان.

وفي وقت سابق قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، أمس، إنه سمعت أصوات متقطعة لأسلحة بأنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم، كاشفًا عن أنه حتى الآن لا تزال قوات "الدعم السريع" تسيطر على المقر الاحتياطي التابع للشرطة.

وأضاف أن الجيش السوداني عزا انسحابه من هذه الاشتباكات إلى خطة مدروسة، مشيرًا إلى أن هناك ارتكازات منتشرة للجيش بعددٍ من المواقع القريبة من المقر الشرطي.

ولفت إلى أن هناك ارتكازات شرق النيل للدعم السريع، وتحديدًا عند منطقة سوبا بالخرطوم، التي تحتوي جسرًا رابطًا بمنطقة شرق النيل، مؤكدًا أن هذه الارتكازات تقوم في بعض الأحيان بتفتيش المركبات ومصادرة بعضها من المواطنين السودانيين.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، قال في بيان له، إن "الميليشيا المتمردة استولت، أمس الأحد، على أحد مقرات الشرطة السودانية بعد مهاجمتها لثلاثة أيام متواصلة، علمًا بأن مرافق الشرطة في جميع أنحاء العالم تعتبر مرافق خدمية لا علاقة لها بالعمليات العسكرية، وما جرى من استهداف لمقار الشرطة ليس انتصارًا عسكريًا لميليشيا لا تتورع عن ارتكاب جميع أنواع الانتهاكات، بقدر ما هو هزيمة أخلاقية وتعدٍ سافر على مؤسسات الدولة المعنية بحماية المدنيين، ما يستوجب الإدانة والاستهجان".

الخرطوم العاصمة السودانية أم درمان قوات الدعم السريع

الأكثر قراءة

الأطفال يوزعون الحلوى على المصلين احتفالا بعيد الأضحى في الوادي الجديد

محافظ القليوبية يوزع الورود على الأطفال بكورنيش النيل بمناسبة عيد الأضحى

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بعيد الأضحى

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد القوات الجوية (فيديو)

إيرادات فيلم "بيت الروبي" تتخطى الـ20 مليون جنيه في أسبوعه الأول

رئيس "شؤون الحرمين" يؤكد ضرورة بذل الجهود لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟