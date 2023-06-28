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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يشارك المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بمسجد أبوالعباس

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يشارك المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، احتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك، حيث ادي صلاة العيد ، بمسجد أبو العباس المرسي بحي الجمرك، بمشاركة الآلاف من المواطنين من الشباب والرجال والسيدات والأطفال، ووسط أجواء احتفالية مبهجة بينهم.

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة بعيد الأضحي المبارك للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة، كما قدم التهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات على جموع الشعب المصرى.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية الاوقاف بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وعدد من القيادات التنفيدية بالمحافظة.

وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التجهيزات النهائية وما تم اتخاذه من استعدادات على مستوى الأحياء وجميع المديريات والشركات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمديريات الخدمية والمرافق.

وكلف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن جولات مفاجئة علي القطاعات الخدمية، وشدد على استمرار الاستعدادات القصوى وتكثيف الحملات بجميع القطاعات خلال أيام العيد، كما شدد على التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية وحملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، ورفع كفاءة المساجد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، محذرًا بعدم التهاون وإتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

وأكد الشريف على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار الـ 24 ساعة، لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفوري معها. 

محافظ الإسكندرية يشارك المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى
محافظ الإسكندرية يشارك المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى
محافظ الإسكندرية يشارك المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى
محافظ الإسكندرية يشارك المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى
محافظ الإسكندرية يشارك المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى
محافظ الإسكندرية يشارك المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى
محافظ الإسكندرية ابو العباس المرسي الإسكندرية صلاة العيد احتفال العيد

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