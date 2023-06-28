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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال الجثة العاشرة من أسفل انقاض عقار الإسكندرية

عقار الإسكندرية المنهار
عقار الإسكندرية المنهار

تمكنت قوات الحماية المدنية، من انتشال الجثة العاشرة من ضحايا عقار سيدي بشر المنهار بالإسكندرية، لترتفع أعداد الضحايا لـ10حالات وفاة، و4 مصابين حتى الآن.


وتبين أن الجثة المنتشلة من أسفل انقاض العقار المنهار هي لشاب يدعى سمير حسين محمد حسين 21عاما، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى شرق المدينة.


وكانت قد انتشلت قوات الحماية المدنية من  9جثامين آخرين، منذ مساء الإثنين وحتى الآن، وهم: مصطفى عثمان  22عامًا سوداني الجنسية، حمدى  السيد احمد حسين، 41 عامًا، ويوسف محفوظ سلام، 13عامًا، ومحمد حسين، 28عامًا، وجثمان مجهول الهوية، والسيد عبد المنعم عبد الحميد 50عامًا، وهدير احمد محمد فرغلي 42عامًا، ومحمد ياسر محمدراشد، مهندس 33عامًا، وعادل سامح عادل على 18عامًا دبلوم زراعة.


وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد توجه إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، والمكون من دور أرضى و13 طابقًا، وتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تبعات الحادث على أرض الواقع.

 

وأوضح "الشريف"، في بيان يوم الإثنين، أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، لافتًا إلى أن العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة.


وواصلت مديرية التضامن الإسكندرية تقديم الدعم لمتضرري العقار المنهار، تم عمل الابحاث الأجتماعية لجميع سكان العقار الملاك المقيمين والغير مقيمين والمستأجرين، وأسر المتوفيين.

وتابعت مريم رفعت مسؤل الإغاثة بالمديرية، وسمية أمين مدير إدارة المنتزة الاجتماعية، توزيع مبالغ مالية علي أسر الضحايا مقدمة من أحد الجمعيات الخيرية، كما تم توزيع 300 وجبة غذائية مقدمة من الجمعيات الأهلية.

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