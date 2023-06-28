بـ 15 جنيهًا.. انتشار باعة البالونات أمام مساجد مطروح احتفالا بعيد الأضحى

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، انتشار عدد من باعة البالون، بمحيط المساجد وفي الشوارع، وذلك لبيع البالونات عقب انتهاء صلاة عيد الأضحى.

ورصدت "الدستور" انتشار باعة البالونات أمام المسجد الكبير بوسط مدينة مرسى مطروح.

وقال محمد عبدالواحد ومحمد أحمد، خلال حديثهما لـ"الدستور، إنهما صديقان ويبلغان من العمر 13 عاما، حيث قاموا بتجهيز البالونات منذ أمس لبيعها للأطفال عقب صلاة عيد الأضحى المبارك.

ووضحا أن أسعار البالونات تبدأ من 15 جنيهًا وحتى 20 جنيها للبالونة الواحدة، متابعًا: "بنبيع بأسعار مخفضة عشان نرضي الناس ويفرحوا.. كل سنة وانتوا طيبين".

وفي سياق آخر كان قد أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بنطاق المحافظة، من مدينة الحمام شرقاً وحتى السلوم غرباً وسيوة جنوباً، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، على مدار الساعة، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية، لتلقي كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات للحل الفوري والتيسير عليهم.

وأكد محافظ مطروح على توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى، مع توافر كافة السلع الاساسية والمواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم، لافتا إلى طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بالأسواق ، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتي يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم مع زيادة المعروض منها بكافة أنواعها في المجمعات الاستهلاكية للتيسير على المواطنين بأسعار أقل من الأسواق، حيث تم توفير لحوم سودانية طازجة سعر الكيلو 195، ولحوم برازيلية مجمدة سعر الكيلو 170 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية بمدن المحافظة ويتم التوزيع تحت إشراف مديرية التموين، بجانب زيادة حصة مجمع المخابز والبوتاجاز والغاز الصب والمواد البترولية من السولار والبنزين المخصصة للمحافظة لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة زيادة الاستهلاك المتوقعة مع زيادة الإقبال السياحي وتوافد الكثير من المصطافين على المحافظة خلال إجازة العيد.

