صدور النسخة العربية لرواية "ذباب الخريف" لــ إيرين نيميروفسكى

"ذباب الخريف"، رواية للكاتبة الروائية الروسية إيرين نيميروفسكي، والصادرة حديثًا في نسختها العربية بترجمة، وتقديم إسكندر حبش، عن دار الساقي للنشر.

وتدور أحداث الرواية حول "تاتيانا إيفانوفا"، والتي أمضت حياتها في خدمة "آل كارين" الذين ينتمون إلى البورجوازية الروسية، وقد أشرفت على تربية أولادهم وأحفادهم، جيلًا بعد جيل.

حين اندلعت الثورة الروسية، وجدت العائلة نفسها مطرودة من ممتلكاتها وأرضها، تهاجر بداية إلى أوديسا (أوكرانيا اليوم) ومن ثم إلى باريس، حيث استقرت واستقدمت تاتيانا لتعيش معها هناك، في تلك الشقة الصغيرة، وجد المنفيون أنفسهم يدورون في حلقة مفرغة... مثل ذباب الخريف.

ــ نزعة الأنسنة في الفكر العربي

كما طرحت نفس الدار، الطبعة الثانية لكتاب المفكر الجزائري محمد آركون، "نزعة الأنسنة في الفكر العربي" .. جيل مسكويه والتوحيدي، والكتاب من ترجمة هاشم صالح.

ومما جاء على الغلاف الخلفي للكتاب نقرأ: "هناك حاجة ملحّة لإعادة النّظر في الموقف الإسلامي من الإنسان، هذا بالضّبط ما يعالجه محمّد أركون في كتابه.

المذهب الفكري الإنساني كان موجودًا بالفعل في العصر الكلاسيكي، لكنّه ضَمُر وحدثت تصفيةٌ للأعمال الفلسفية والعقلانية التي ازدهرت في القرنين الثالث والرابع للهجرة، ودخلنا في عصور الانغلاق الطويلة.

فهل من سبيل إلى استعادة النّزعة الإنسانيّة من جديد؟ وكيف نصل ما انقطع ونستلهمه مجدّدًا لكي نبني عليه نهضتنا المقبلة؟

ــ الانفتاح على الآخر لدى المتصوفة

كما صدر عن دار الساقي أيضًا، كتاب بعنوان "الانفتاح على الآخر لدى المتصوفة"، من تأليف الباحثة دكتورة ماجدة محمد حمود.

وبحسب الناشر عن الكتاب: بين الأنا والآخر قصةٌ تتخطّى الخير والشرّ، في زمن هيمن فيه التعصب والكراهية، أسس المتصوفة لثقافة الحب بصفتها سرًّا إلهيًا، تجمع الناس رغم اختلاف لغاتهم وتنوّع أعراقهم.

يعرض كتاب "الانفتاح على الآخر لدى المتصوف"، ثلاثة متصوّفين، "ابن عربي، والعطار، والرومي"، لم يعرفوا العزلة عن الحياة لامتلاكهم فكرًا عميقًا منفتحًا على الآخر.

يقارب الكتاب علاقات اجتماعية متينة قوامها المساواة والتواضع وقمع الأنا في سبيل الـ«نحن»، لنسج العلاقة بين الإنسان والآخر، وكذلك العلاقة بين الإنسان من جهة والحيوان والطبيعة من جهة أخرى.