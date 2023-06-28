فرنسا تدين قصفا استهدف "إدلب" فى شمال غرب سوريا

أدانت فرنسا بأشد العبارات عمليات القصف التي استهدفت محافظة إدلب في شمال غرب سوريا في 25 يونيو الجاري، وأسفرت عن مقتل 13 شخصا على الأقل، منهم طفلين، وعن سقوط العديد من الجرحى.

وتتقدم فرنسا بتعازيها إلى أسر الضحايا وذويهم.

ووفقا للمتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، تؤكد فرنسا مجددا دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى وقف الأعمال القتالية في جميع الأراضي السورية والتوصل إلى حل سياسي يتماشى مع القرار 2254.



كما تؤكد فرنسا مجددا حرصها على الاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان، وتُذكر بدعمها لمكافحة الإفلات من العقاب.

