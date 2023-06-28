ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا تدين قصفا استهدف "إدلب" فى شمال غرب سوريا

قصفا استهدف إدلب
قصفا استهدف إدلب

أدانت فرنسا بأشد العبارات عمليات القصف التي استهدفت محافظة إدلب في شمال غرب سوريا في 25 يونيو الجاري، وأسفرت عن مقتل 13 شخصا على الأقل، منهم طفلين، وعن سقوط العديد من الجرحى.

وتتقدم فرنسا بتعازيها إلى أسر الضحايا وذويهم.

ووفقا للمتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، تؤكد فرنسا مجددا دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى وقف الأعمال القتالية في جميع الأراضي السورية والتوصل إلى حل سياسي يتماشى مع القرار 2254.


كما تؤكد فرنسا مجددا حرصها على الاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان، وتُذكر بدعمها لمكافحة الإفلات من العقاب.
 

الأكثر قراءة

البنتاجون: روسيا تعتقل عددا كبيرا من عناصر فاجنر في سوريا

منة عرفة تستمع بعطلتها الصفية فى المالديف

"الخارجية الصينية": ندعم روسيا.. وحادث "فاجنر" شأن داخلى

شيرين عبدالوهاب بدون مكياج فى أحدث ظهور لها

السعودية تدعم انضمام الاتحاد الأفريقى كعضوٍ دائم فى مجموعة العشرين

وزير دفاع الكويت يبحث التطورات الدولية مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟