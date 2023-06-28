سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023

شهدت أسعار الريال السعودي استقرارًا مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023، في البنوك المصرية الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023

وسجل سعر العملة السعودية نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع وفقًا لآخر الأسعار المعلنة من البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي نحو 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الاستثمار العربي نحو 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وكذلك سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي القطري نحو 8.13 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول نحو 8.16 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في ميد بنك نحو 7.98 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي نحو 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي نحو 8.17 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.