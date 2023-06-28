مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 28-6-2023 أول أيام عيد الأضحى

زاد البحث عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر اليوم الأربعاء 28-6-2023، حيث يرغب الملايين في ضبط مواعيد أداء الفرائض الخمس خلال اول ايام عيد الأضحى، رغبة في رضا الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة التي تغفر فيها الذنوب ويعتق فيها الملايين من عباد الله من النار.



مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 28-6-2023 فى مصر

يقدم الدستور للقراء مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 28-6-2023، وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والمعتمدة في كافة مساجد الجمهورية وفقا لقرار وزارة الأوقاف المصرية وهى كما يلي:

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 27 يونيو فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:09 ص

موعد صلاة الظهر 12:58 م

موعد صلاة العصر 4:33 م

موعد صلاة المغرب 8:00 م

موعد صلاة العشاء 9:34 م

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 27 يونيو فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:09 ص

موعد صلاة الظهر 1:03 م

موعد صلاة العصر 4:41 م

موعد صلاة المغرب 8:08 م

موعد صلاة العشاء 9:44 م

مواقيت الصلاة فى المنصورة اليوم الثلاثاء 27 يونيو

وقت صلاة الفجر 4:04 ص

موعد صلاة الظهر 12:57 م

موعد صلاة العصر 4:35 م

موعد صلاة المغرب 8:02 م

موعد صلاة العشاء 9:37 م

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 27 يونيو في قنا

وقت صلاة الفجر 4:19 ص

وقت صلاة الظهر 12:52 م

موعد صلاة العصر 4:17 م

وقت صلاة المغرب 7:45 م

وقت صلاة العشاء 9:13 م

مواقيت الصلاة اليوم فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 م

موعد صلاة العصر 4:10 م

موعد صلاة المغرب 7:40 م

موعد صلاة العشاء 9:05 م

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:03

توقيت صلاة الظهر 12:54

موعد صلاة العصر 4:31

موعد صلاة المغرب 7:57

توقيت صلاة العشاء 9:32