ماذا كان يمثل الجيش للشعب فى ثورة 30 يونيو؟.. سمير مرقص يجيب

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، أنا كمصري أفهم ما تعنيه الدولة الوطنية الحديثة في مصر، وهي دولة "محمد علي" لافتاً إلى أنها قامت على ثلاثة أركان؛ الجيش الوطني حيث كان لأول مرة يوجد جيش وطني من المصريين في الدولة الحديثة، ثم الملكية فكان لأول مرة يتملك المصريين الأرض، ومؤسسات الحداثة.

وأضاف سمير مرقص خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "شئت أم لم تشأ، فقد تم تأسيس الدولة الحديثة على الثلاث أركان، وظلت مستمرة بدرجة أو بأخرى، حتى يومنا هذا، متابعاً: "إذا غفلت عن طبيعة الدولة المصرية، سيكون هناك إشكالية، أو أن يتم الاستئثار بالقوة المسلحة خارج الجيش الوطني في مواجهة المصريين وليس في مواجهة خصوم الدولة".

وأوضح أنه من الطبيعي ومن العدالة والانصاف أن يستدعي المواطن المصري جيشه في 30 يونيو حتى يحميه.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي..,