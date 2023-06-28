سمير مرقص لـ "الشاهد": الاعتداء على الكاتدرائية خلال حكم "مرسى" كان كارثة

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، إن الاعتداء على الكاتدرائية خلال حكم "مرسي" كان كارثة، وكتبت وقتها أن الإرهاب من الأطراف إلى المركز، فقد جرى العرف أن تكون أعمال العنف في القرى البعيدة، والمناطق الصحراوية والعشوائية، إنما حدوث أعمال العنف في قلب القاهرة العاصمة وفي المركز هو مؤشر لا يجب أن نتغاضى عنه.

وأضاف سمير مرقص خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الاعتداء على الكاتدرائية خلال حكم "مرسي" كان كارثة أربكت الإخوان، لافتًا إلى أن هذا المشهد زاد من مخاوف الأقباط.

وتابع: "عندما تستحضر قوى العنف السياسي التاريخية التي استخدمت الأسلحة وتستقوى بهم في مواجهة الآخرين، فهي مسألة في غاية الخطورة، وهو ما حدث في مشهد خطبة سوريا، عندما تجد أن الكادر بدأ يضيق، حيث كانت توجد ألوان الطيف وفجأة نكتشف أن ألوان الطيف تقل تدريجيًا، ليصبح لونًا واحدًا يستأثر المشهد كله بكل رموز العنف السياسي التاريخية في مصر".

وأشار إلى أن الحالة المصرية عبارة عبارة جيش وطني، ومواطنين مدنيين، فإذا كانت توجد قوى سياسية بعينها لديها لسبب أو لآخر سلاح، وترفع هذا السلاح وتهدد به الآخرين، فأنت بذلك خلقت حالة من الخصومة التاريخية بين الجيش الوطني وبين جموع المدنيين المصريين على اختلافهم.

عن برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.