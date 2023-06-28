وزير دفاع الكويت يبحث التطورات الدولية مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح هاتفيا مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بيان الثلاثاء إن الشيخ أحمد الفهد تلقى اتصالا هاتفيا من الفريق أول كوريلا هنأ خلاله بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد كوزير للدفاع متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.



وأضاف البيان أن وزير الدفاع عبر عن شكره وتقديره على هذا الاتصال الذي يعكس عمق علاقات الصداقة التي تجمع دولة الكويت بالولايات المتحدة الأمريكية وتطلعهما الدائم إلى تعزيز وترسيخ أواصر التعاون والعمل الجماعي المشترك على كل الصعد والمستويات لا سيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية.