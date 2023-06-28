المستشار النمساوى: التطورات في روسيا مسألة داخلية

أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، أن التطورات في روسيا حاليًا تثير حالة من عدم اليقين ولكنها مسألة روسية داخلية.

وقال نيهمر - في تصريحات الثلاثاء - إن النمسا تراقب الوضع عن كثب وتتواصل باستمرار مع شركائها الدوليين، مضيفًا أنه تم اتخاذ تدابير وقائية في النمسا، لافتًا إلى أن الحكومة لن تسمح بحدوث صراع داخلي روسي على أرض النمسا.



ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن القومي النمساوي في وقت لاحق اليوم اجتماعًا طارئًا برئاسة المستشار نيهمر وبحضور كلوديا تانر وزيرة الدفاع وجيرهارد كارنر وزير الداخلية وقيادات الأمن لمناقشة تأثير الوضع في روسيا على النمسا.