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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السودان.. البرهان يعلن وقف إطلاق النار أول أيام عيد الأضحى

البرهان
البرهان

أعلن قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقف إطلاق النار من جانب واحد أول أيام عيد الأضحى.

وفي كلمة بثها التلفزيون السوداني، قال البرهان، إن القوات المسلحة السودانية حريصة على انتقال السلطة إلى حكومة مدنية يختارها الشعب، مضيفًا أن كل من يستطيع حمل السلاح عليه التوجه لأقرب وحدة عسكرية لمواجهة التمرد.

وأضاف البرهان، أن المتمردين ارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين، وأن حجم المؤامرة يتطلب من الجميع الاستعداد للتصدي للمهددات الوجودية لدولتنا، فالدولة السودانية تداعت عليها المؤامرات.

وأوضح أنه بمناسبة عيد الأضحى، تعلن القوات المسلحة أن أول أيام العيد سيكون فيه وقفًا لإطلاق النار من جانب واحد.

وكان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، أعلن من جانبه أيضًا في وقت سابق هدنة تشمل يومي وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى (الثلاثاء والأربعاء).

وتغيب مظاهر عيد الأضحى المبارك هذا العام عن عدة مناطق سودانية، في ظل استمرار المعارك وفرار العديد من السكان لأماكن أكثر أمنًا.

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