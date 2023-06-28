رغم الحظر.. روسيا سترسل طائرة إلى واشنطن لهذا السبب

أعلنت واشنطن، أنها سمحت لموسكو بأن ترسل طائرة لإعادة دبلوماسيين انتهت فترة عملهم في العاصمة الأمريكية، وذلك رغم الحظر المفروض على الرحلات الجوية التجارية من روسيا، مطالبة بالمقابل الحكومة الروسية بتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: "حكومة الولايات المتحدة سمحت للحكومة الروسية بأن ترسل طائرة مستأجرة إلى الولايات المتحدة، لكي يعود على متنها إلى روسيا الدبلوماسيون الروس الذين انتهت فترة عملهم"، فق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ولم يوضح المتحدّث عدد الدبلوماسيين المعنيين، لكنه أضاف أن بلاده "تنتظر بالمقابل أن تسمح لها روسيا بالاستمرار في تسيير رحلات جوية لنقل الدبلوماسيين الأمريكيين والمؤن اللازمة لسفارتها في موسكو".

وفرضت الولايات المتحدة حظرًا على تحليق الطائرات الروسية في مجالها الجوي، في أعقاب العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا ضد أوكرانيا في فبراير 2022.