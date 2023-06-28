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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال جثتين من أسفل عقار الإسكندرية المنهار

عقار الإسكندرية المنهار
عقار الإسكندرية المنهار

تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثتين من أسفل أنقاض العقار المنهار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بنطاق حي المنتزة أول شرق الإسكندرية، ليرتفع عدد ضحايا العقار إلى 7 حالات وفاة و4 مصابين.

وتبين أن الجثتين التي تم استخراجهما من أسفل أنقاض العقار المنهار هما لرجل يدعى السيد عبد المنعم عبد الحميد، يبلغ من العمر 50عامًا، وليس من سكان العقار، حيث  كان يعمل نقاش بالعقار، وسيدة تدعى هدير أحمد محمد فرغلي 42 عامًا، وتم نقل الجثامين لمشرحة صدر المعمورة.

وبلغت حالات الوفاة حتى الآن  7 ضحايا تم انتشالهم من أسفل الأنقاض وهم مصطفى عثمان  22 عامًا سوداني الجنسية، حمدى  السيد أحمد حسين، 41 عامًا، ويوسف محفوظ سلام، 13 عامًا، محمد حسين، 28 عامًا، وجثمان مجهول الهوية، السيد عبد المنعم عبد الحميد 50 عامًا، هدير أحمد محمد فرغلي 42 عامًا.

قوات الحماية المدنية انتشال جثتين العقار المنهار الإسكندرية ضحايا العقار

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