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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سمير مرقص لـ"الشاهد": توقعت عدم استمرار "مرسي" بعد رفض قرار حظر التجول بمحافظات القناة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وسمير مرقص

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، ومساعد رئيس الجمهورية سابقا لحلف التحول الديمقراطي، إنه اكتشف أن الإعلان الدستوري أيام حكم الإخوان لم يكن مكتوبًا بعناية، لافتا إلى أنه كان يعكس استعجال الجماعة للسيطرة والانقضاض على الشركاء.

وأضاف الدكتور سمير مرقص، خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنني توقعت عدم استمرار "مرسي" بعد رفض قرار حظر التجول بمحافظات القناة وسقوط هيبة الدولة، معقبًا: "كان أظرف حظر تجول حدث في تاريخ الإنسانية". 

وتابع الدكتور سمير مرقص: "لم يكن هناك هيبة للدولة، عندما يخرج الرئيس بنفسه ويصدر قرار ولا أحد يستجيب".                      

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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