سمير مرقص لـ "الشاهد": حضور قتلة "السادات" احتفال نصر أكتوبر مشهد غير موفق

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، ومساعد رئيس الجمهورية سابقا لحلف التحول الديمقراطي، إن حضور قتلة الرئيس الراحل أنور السادات احتفال نصر أكتوبر مشهد غير موفق.

وأضاف سمير مرقص، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن المشهد أعطى رسائل غير موفقة لعموم المصريين، لافتاً إلى أن الرسائل لم تكن إيجابية، معقبًا: "لا أستطيع أن أقبل تكريم القتلة، لأنني أرفض مبدأ أن تتخلص من غريمك بالعنف".

وتابع سمير مرقص: "أعتقد أن المشهد بالكامل لم يكن موفقًا، وكان يلخص الحدوتة بأكملها، ولم أتحدث معهم بشأن هذا المشهد، لكن الرسالة التي وصلتني كانت من الرئيس السيسي ونحن في الاحتفال، بأنه كان يوجد حدث في رفح قبلها بيومين، وقد أصيب بعض الأقباط في هذه الحادثة، وكانت رسالة الرئيس لي بأن الأقباط في رقبتنا ولن نسمح بتكرار هذا الأمر".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.