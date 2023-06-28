مراد مكرم: "أى شخص معرض للخيانة الزوجية"

كشف الفنان مراد مكرم، عن علاقته بالخيانات الزوجية التي جسد فيها عددًا من الأدوار، قائلاً: "إنه قدم مسلسل فوق مستوى الشبهات، وقد تعرض للخيانة الزوجية من زوجته، وأي شخص معرض لذلك".

وأضاف مراد مكرم، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية dmc: "مسلسل علاقة مشروعة لم يكن خيانة، وإنما هي خدعة، لأنها لم تكن زوجتي وإنما طليقتي، وقد خدعتني في أنها ظلت معلقاني".

وأوضح أنه تعرض للخيانة في مسلسل علاقة مشروعة من صديقه، وقد كانت المرة الأولى التي أقدم فيها دور الشخص الذي يخونه صديقه الصدوق، معقبًا: "الدور الحلو هعمله أيًا كان هو إيه".

وأشار إلى أنه قدم شخصية اليهودي في “ليالي أوجيني”، لافتاً إلى أن الممثل عليه أن يجسد الشخصية، بدلاً من أن تقرأها فإنك تشاهدها.