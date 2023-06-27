مراد مكرم: "كنت أتمنى أن أصبح مغني أو ممثل عندما كنت صغيرًا"

قال الفنان مراد مكرم، إنه في صغره تمنى أن يصير ممثلًا أو مغنيًا، ولكنه لم يكن يتوقع أن يصبح مذيعًا.

وأضاف “مكرم” خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن تقديمه للبرامج جاء بالصدفة، حيث بدأ من قناة المنوعات عام 1998، حيث تلقى اتصالًا هاتفيًا من صديقته نرمين صفوت، وأخبرته أن هناك مجموعة قنوات جديدة من المقر إطلاقها في وقت قريب، واقترحت عليه التقديم للعمل بها، وتابع: “بالفعل نجحت في اجتياز الاختبارات".

وتابع: "عندما جربت الإذاعة، وجدت أن المذيع يدخل بيوت الناس بشخصه وصفته الحقيقية، لكن الممثل يدخل بيوت الناس بالشخصية التي يقدمها، كما أن المغني يقدم أداء الكلمات المكتوبة، وبالتالي فإن الجمهور لا يعرف شخصية المغني الحقيقية ولا يعرف شخصية الممثل الحقيقية، فعلى سبيل المثال أسطورة الشر في السينما المصرية محمود المليجي كان في الواقع من أطيب خلق الله".