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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ليلة أول أيام العيد.. أجواء احتفالية مبهرة بميدان الحصري (فيديو)

عيد الأضحى
عيد الأضحى

عرض برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية dmc، منذ قليل، أجواء احتفالات المصريين بليلة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ورصد محمد سعيد مراسل dmc، من ميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، استعدادات المواطنين للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى، لافتا إلى أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين حرصت على صيام يوم عرفة، وبعد الإفطار بدأ المواطنون في تبادل التهاني، في أجواء احتفالية مبهرة.

وتابع: "هناك الكثير من الأماكن التي تستعد لاستقبال عيد الأضحى غدًا، كما أن المساجد الكبرى التي يقام فيها صلاة عيد الأضحى صباح صباح الغد ستكون جاهزة لاستقبال كل المصلين". 

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