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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

داعية بالأوقاف توضح أفضل الأذكار المأثورة فى أيام التشريق

ميرفت عزت
ميرفت عزت

قالت ميرفت عزت، الداعية بوزارة الأوقاف، إن أفضل الأذكار المأثورة في أيام التشريق، هو التكبير بعد كل صلاة حتى ثالث أيام التشريق.

وأضافت عزت خلال مداخلة عبر فضائية extra news، أن هناك تكبيرا مطلقا وآخر مقيد، لافتة إلى أنه بعد كل صلاة نقول "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد". 

وأوضحت أن الدعاء مستجاب حتى آخر لحظة في يوم عرفة، لافتة إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: خير الدعاء ما قلت أنا والذين من قبلي "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير". 

وأشارت إلى أنه في حالة الإخلاص في الدعاء فإنه يستجاب، حيث إن خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة. 

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