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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد البهي: "يوم عرفة أفضل أيام الدنيا"

أحمد البهي
أحمد البهي

أوضح الشيخ أحمد البهي، إمام وخطيب بالأوقاف، فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، قائلًا: "النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصف هذه الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة بأنها أفضل أيام الدنيا، الله سبحانه وتعالى من بركة هذه الأيام و خيريتها أقسم بها في كتابه الكريم في بداية سورة الفجر، مستشهدًا بقوله تعالى:{وَالْفَجْرِ. وَلَيَالٍ عَشْرٍ. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ}.

وأضاف “البهي” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن يوم عرفة هو أفضل أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، لافتًا إلى أن المشاهد التي يشهدها جبل عرفات هي مشاهد تهز قلب كل مؤمن ومؤمنة، فالقلوب تشتاق إلى زيارة هذا المكان، حيث يقف الناس جميعه بملابس واحدة، وقبلتهم واحدة، ويدعون ربهم سبحانه وتعالى، فالكل يتمنى الخير والبركة في هذا اليوم. 

وأوضح أنه في مشاهد يوم عرفة، لا نرى سيارات ولا أحزاب ولا نعرف من الغني ومن الفقير، وينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى:" إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92)". 

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