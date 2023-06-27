في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

أيام أعياد مباركة نعيشعها احتفالا وابتهاجا بعيد الأضحي المبارك أعاده الله علي مصر والأمة الإسلامية باليمن والبركات وعلي العالم أجمع، ومع ثالث أيام العيد تحل علينا ذكري انتصارات ثورة 30 يونيو يوم أن قرر الشعب المصري إسقاط جماعة الإخوان من تاريخ مصر بلا عودة.

30 يونيو كان يوم عمل غير عادي نتابع الأحداث في كل شبر علي أرض مصر، تتواتر إلينا الأخبار من كل المحافظات تؤكد علي خروج المصريين إلي الشوارع معلنين رفضهم لحكم الإخوان، هتافات المتظاهرين في طريقهم لميدان التحرير تلهب المشاعر تخترق النوافذ بعبارات تطالب بإسقاط نظام مرسي.. اقتربت الساعة من الرابعة عصرا لم نتمهل انتهاء موعد العمل الرسمي، هبطنا مسرعين إلي شارع القصر العيني إلتحمنا بالجماهير الغفيرة والهتافات تتعالي.. استمربنا في الزحف إلي ميدان سيمون بوليفار الطريق إلي ميدان التحرير من ناحية كبري قصر النيل، الزحام شديد والأعداد في ازدياد، مسيرات تلتحم بعضها البعض وتتوحد الشعارات والهدف واحد "مصر بلا إخوان بعد اليوم".. نجحت في الوصول إلي مقر خيمة " رابطة ضحايا حكم الأخوان" التي تتوسط ميدان التحرير، تلك الرابطة التي تلقيت دعوة الإنضمام من مؤسسهيا "خالد البطران" وزوجته "حنان شرف"، بعد أن تعرفت إليهما عن صديق مشترك هو الكاتب الصحفي الأستاذ "جمال شوقي" مدير جريدة الوفد.. في ليلة شتاء قارسة، تحديدا نهاية ديسمبر 2012، كان يجلس "خالد وحنان، إلي جوار أطفالهما دون رهبة أو خوف من أحداث العنف التي تمر بها البلاد آن ذاك، لفت انتباهي حماس الأسرة في الدفاع عن الوطن وخاصة أن اللواء محمد البطران أحد ضحايا حكم الإخوان هو عم "خالد البطران"، كان مقر خيمة "ضحايا حكم الإخوان" مقابل المتحف المصري، تتوسط الخيمة صورة كبيرة للشهيد اللواء البطران، تناظرها صور أخري لشهداء الجيش والشرطة.. استمعت إلي حديث "خالد وحنان" عن أهداف الرابطة وأسباب تأسيسها هو تسجيل وتوثيق جرائم وعنف جماعة الإخوان ضد الشعب المصري، وضم هذه الجرائم من واقع المستندات وشهادة الشهود في كتاب حتي يتسني للأجيال القادمة المعرفة الحقيقية لهذه الجماعة الدموية، وطلبا مني أن أكون المتحدث الرسمي باسم هذه الرابطة، وعلي الفور وافقت علي طلبهما، انتهزتها فرصة أن يكون لي منصة أعبر من خلالها علي رفضي لهذه الجماعة الإرهابية.

لم يكن أحد يعرف قبل اندلاع ثورة 30 يونيو عن الموعد المحدد لها، ولم نتوقع نجاحها، الأهم أن نستمر في مناهضة عنف هذه الجماعة، إلي جانب الأعمال الثورية التي انطلقت في كل محافظات مصر والإصرار علي رحيلها، وكان لزاما علينا أن نكون ضمن وقود هذه الثورة المباركة.. استمرت اللقاءات لرابطة جماعة الإخوان وفقا لأهدافها الموضوعة، لقاءات بالتوعية في أماكن مختلفة بالقاهرة امتدت إلي محافظات مصر كنا نجلس علي المقاهي نتحدث عن جرائم الإخوان وما ارتكبوه من عنف ضد الشعب المصري، نتحدث عن نواياهم وجعل مصر إمارة اخوانية تابعة للتنظيم الدولي، أتذكر أن يوما كان لقاء يجمعنا مع سكان منطقة مصر القديمة في لقاء عام ومنظم مع شباب الحي، وكان معنا أعداد من ضحايا حكم الإخوان اصيبوا بشظايا ونيران الإخوان نتيجة اشتباكهم مع أفراد هذه الجماعة التي لاتعرف شيئا سوي مصلحة الجماعة ومرشدهم، واذا بأنصار الإخوان تهاجم اللقاء بكل قسوة وعنف مما جعلنا نفر جميعا بعيدا عن مقر اللقاء،، كنا نوثق لهذه اللحظات ونكتب عنها ونتحدث إلي وسائل الإعلام عن هذه الجرائم.. كانت خيمة "ضحايا حكم الإخوان" ملاذا لكل من أصيب أو انتهكت حياته من جراء حكم الإخوان،.. كنا نستمع لأسر من أنهت حياتهم رصاص الجماعة الإرهابية.. أتذكر أم الشهيد "عمرو عيد" الذي أغتيل في ميدان التحرير برصاص الإخوان، كما استمعنا إلي شهادة والدة محمد الجندي، ذالك الشاب الذي ترك مدينة طنطا ليحقق حلم الحرية في ميدان التحرير، وأغتيل برصاص الغدر قبل أن يحقق حلمه بجلاء فكر الإخوان عن مصر، اتذكر قول والدته حين قالت:" كل الحروب تنتهي هنا في مصر ..مصر مقبرة الغزاة، والفكر الإخواني لا يختلف عن أي غاز أو محتل"

احتضنت خيمة رابطة ضحايا حكم الإخوان أوجاع المصابينن كانت الرابطة تساعد وتساهم في علاج المصابين من خلال التواصل مع أهل الخير والقادرين علي علاج المصابين.

قصص وروايات تسجل للتاريخ تحمل نضال شعب مصر العظيم ودوره في اسقاط جماعة الإخوان، وكانت ليلة الأربعاء من 30 يونيو هي بداية النهاية لهذه الجماعة، ليلة لاتنسي كنا نترقب كلمة وزير الدفاع المصري الفريق عبدالفتاح السيسي، وبيان تحرير مصر من قبضة الإخوان، تعالت أصوات المصريين في فرحة غامرة علي أن تكون المهلة الأخيرة 3 يوليو 2013... وللحديث بقية !!