المفكر سمير مرقس: مرسى وضع سقف وعود كبيرًا جدًا وجعلنا نتحمس لكنه لم ينفذ منه شيئًا

قال إن «غزوة الصناديق» كانت جرس إنذار حول الخلل فى 25 يناير

مرسى والإخوان وافقوا على «وثيقة السلمى» ثم رفضوها ونظموا ضدها «جمعة قندهار»

التنظيم انحرف عن إسلام الخبرة المصرية الذى حل جميع إشكاليات المواطنة

«حكومة شرف» عرضت علىّ الوزارة فلم أقبل.. والأقباط رفضوا المناصب تأثرًا بمشهد محافظ قنا

أغلبية برلمانية إسلامية شكلت اللجنة التأسيسة لوضع دستور 2012 وما هكذا تكتب الدساتير

سمير مرقص، مفكر سياسى، ساقته الأقدار للمشاركة فى أحداث جسام بعد ثورة يناير، واختاره الإخوان فى اللجنة التأسيسية لدستور ٢٠١٢، فقدم استقالته منها اعتراضًا على ما سماه «شرعية الإكراه»، ثم تولى منصب نائب محافظ القاهرة فتعرض لابتزاز نواب الجماعة ورموزها، وتم اختياره ليكون نائبًا للرئيس الإخوانى محمد مرسى، قبل أن يتم تخفيض منصبه ليكون مساعدًا للرئيس لشئون التحول الديمقراطى، ليكون أول قبطى يصل لهذا المنصب، قبل أن يقدم استقالته منه أيضًا.

وخلال حديثه لبرنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز على فضائية «إكسترا نيوز»، الذى تنشر «الدستور» تفاصيله، قدم سمير مرقس شهادته عن فترة ما بعد ثورة يناير، وكشف عن علاقته بجماعة الإخوان، وكواليس احتكاكه بها، وبالرئيس الإخوانى محمد مرسى، لافتًا إلى ما تعرض له من ضغوط أثناء تلك الفترة، التى أثارت مخاوف كثير من الأقباط ودفعت عددًا منهم إلى التفكير فى الهجرة وترك وطنهم بشكل نهائى.

■ قبل شهادتك على ٣٠ يونيو.. ما ملامح معرفتك بجماعة الإخوان والتيارات الإسلامية قبل ٢٥ يناير؟

- نحن من جيل التوترات الدينية، جيل السبعينيات، تفتح وعينا فى ظل أزمة وتوترات دينية وعشناها فى الجامعة، ووصلنا للذروة مع اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، ورغم التليين السياسى، بعد عام ١٩٨١، والحضور الحزبى المتنوع، كان الإخوان فى قلب الحضور، وخاضوا انتخابات مجلس الشعب فى عام ١٩٨٤، وحملهم إلى الانتخابات حزب الوفد، ثم بدأوا فى الحضور السياسى منفردين منذ انتخابات ١٩٩٥.

وشئنا أو لم نشأ، فإن الإخوان كانوا طرفًا فى المعادلة السياسية، وكانت الذروة فى انتخابات ٢٠٠٥، بعد فوزهم بـ٨٨ مقعدًا، وكان هناك كلام عن إجراء حوار حول تخوفات الناس من الإخوان، وتحديدًا الأقباط.

وقد كتبت ورقة نقاشية، وحددت عدة مخاوف، أبرزها قضية المواطنة، فهل الأقباط أهل ذمة ومواطنون درجة ثانية أم مواطنون كاملو الأهلية؟، والمسألة الثانية كانت بناء الكنائس، لأن لديهم فتوى شهيرة فى مجلة الإخوان حول ذلك، ووضعوا ٣ احتمالات تعجيزية لبناء الكنائس، والمسألة الثالثة هى موقفهم من الردة، ثم الولاية العامة، وأحضرت نصوصًا من كتابات حسن البنا فى كتابه «الرسائل» وكان مصدر إزعاج، وكان له نص شهير يقول: «لا بأس من الاستعانة بغير المسلمين فى غير مناصب الولاية العامة وعند الضرورة»، وقلت: «ماذا لو لم تأت الضرورة؟».

■ وكيف كانت ردود الإخوان على تلك الورقة النقاشية؟

- ردودهم لم تكن حاسمة، وكانت هناك محاولة من الدكتور محمد حبيب لأن يكون هناك نوع من التجديد الداخلى فى قضية المواطنة، خاصة أن إسلام الخبرة المصرية، الذى انحرف عنه الإخوان، حل الإشكاليات، خاصة فيما يتعلق بقضية المواطنة.

والإمام الليث بن سعد سُئل عن بناء الكنائس فى القرن العاشر، فقال: من زينة الدنيا وعمارتها، وانتهى الموضوع، أى أنه اعتبرها حالة معمارية يجب أن تبقى، وهذا ما أسميه إسلام البراح والخضرة والنيل، إسلام الطهطاوى ومحمد عبده والشيخ شلتوت وعبدالعزيز كامل.

■ هل كان الإخوان مراوغين فى الرد على الإشكاليات الدينية؟

- الإخوان يعانون من إشكاليتين حقيقيتين، الأولى أن انخراطهم فى العمل السياسى فترة زمنية طويلة جعل الجانب الفقهى عندهم يتراجع، فلم يكن منهم فقيه ولا عالم، أما الإشكالية الثانية فهى تأجيلهم حسم كثير من القضايا، وتبين فى الواقع العملى عندما مارسوا العمل السياسى وتولوا السلطة أنهم لم يقدروا على التعاطى مع الإشكاليات المثارة.

■ كيف رصدت تواجدهم فى ٢٥ يناير؟

- بعد ٢٥ يناير، كان الحضور الدينى المفاجئ فى استفتاء ١٩ مارس، والذى عُرف بـ«غزوة الصناديق»، ومثل انتباهة أو جرس إنذار بأن ٢٥ يناير، التى هى ملك الجميع، يحدث بها خلل ما، وظهر الخلل بوضوح بعد موافقتهم على «وثيقة السلمى»، ثم إعلانهم فى اليوم التالى أنهم يرفضونها.

■ ما كواليس ما بدر من الإخوان تجاه «وثيقة السلمى»؟

- الدكتور الراحل يحيى الجمل كان مسئولًا عن مؤتمر الوفاق القومى، وفى توثيق أعمال المؤتمر كانت هناك محاولة للوصول لأوراق تسهم فى عمل الدستور المصرى الجديد، وهذا الجهد سُلم إلى الدكتور على السلمى، فيما عرف حينها بـ«وثيقة السلمى»، التى أقاموا ضدها مظاهرات عرفت بـ«جمعة قندهار».

والدكتور السلمى كان حريصًا على أن يعرض النص على كل القوى السياسية والوطنية وكل مؤسسات الدولة، وحصلت تعديلات وتصويبات، من الحركة العمالية والفلاحين واليسار والسلفيين والإخوان والليبراليين، وكانت هناك لجنة فى الظل تضم المستشارة تهانى الجبالى والحقوقية منى ذوالفقار، وأنا والدكتور عمرو حمزاوى.

وحضر بعض ممثلى الإخوان، ومن بينهم الدكتور محمد مرسى، وكان ذلك فى رمضان ٢٠١١، ووافقوا على النص بالكامل، وبكامل رضاهم، فيما عدا ملاحظة وحيدة هى أن تكون فيه ديباجة صغيرة توضح اللحظة التاريخية نفسها.

وبعدما وافقنا، فوجئنا فى الصحف المصرية فى اليوم التالى بأن الإخوان يعترضون على النص الدستورى، ولا نعرف سبب تراجعهم عن موقفهم، وهذه المسألة لفتت نظرى، لأنهم وافقوا ثم رفضوا، وشاركوا فى تنظيم مليونية ضد الوثيقة.

وكنت أرى «وثيقة السلمى» بشكل عام تعبر عن توافق مصرى فى عمومه لكل التيارات السياسية، بعد التصويبات والتعديلات، وهذا نص مظلوم فى تاريخ الحركة الدستورية، لكن أعطى إشارة إلى أن هناك شيئًا مربكًا فى المسار.

■ ما ظروف تعيينك نائبًا لمحافظ القاهرة؟

- جرى العرف فى الفترة السابقة على أن يكون هناك محافظ قبطى، ولكن فى التشكيل الوزارى لحكومة عصام شرف تم تعيين محافظ قبطى فى قنا، ولكنه لم يتمكن من دخول المحافظة، لأن التيار السلفى وقتها منع المحافظ من دخول المحافظة، وأُعيد تشكيل الحكومة فى يوليو ٢٠١١، وأغلب الأقباط رفضوا منصب المحافظ تأثرًا بمشهد محافظ قنا.

وقد عُرضت علىّ الوزارة فى حكومة عصام شرف الثانية فاعتذرت، وذلك لأنها ليست من طموحاتى، ووقتها قلت لهم إننى أستطيع تقديم المساعدة، فتم تعيينى نائبًا لمحافظ القاهرة فى أغسطس ٢٠١١، وعرض علىّ الأمر المستشار محمود عطية، وزير التنمية المحلية آنذاك، ولم أكن أعرفه أو سبق أن التقيته.

وقد حلفت اليمين أمام المجلس العسكرى، بحضور المشير طنطاوى، رحمه الله، ورئيس الوزراء وقتها عصام شرف، وما حمسنى على قبولى المنصب هو حرصى على أن تكون الدولة المصرية بما تمثله من تنوع حاضرة.

■ هل تعرضت لمضايقات خلال هذه الفترة؟

- خلال عام فى ٢٠١١ عملوا لى نوعًا من أنواع الاستجواب، وأنا لست ضد ذلك، ولكنى اكتشفت أنها استجوابات شكلية، فامتنعت عن الحضور، وكنت أرسل شخصًا من رؤساء الأحياء لأننى شعرت بأن فيها نوعًا من المضايقة والابتزاز وطلب خدمات مباشرة، وحدث ذلك مرتين معى.

وأحد الذين رفضوا السلام الجمهورى فى البرلمان، وكان سلفيًا، كان يحضر لمبنى المحافظة ولا يدخل مكتبى، ولاحظت ذلك عندما كنت أخرج من مكتبى وأجده، وكان يرفض التعامل معى ولا يقبل بذلك، وأنا ككاتب لا يمكن أن أصدق أشياء تحكى لى مثل ذلك، ولا أتخيل أن تصل المسألة لهذا.

الواقعة الأخرى كانت أن أجيالًا جديدة من شباب الإخوان كانوا قد نجحوا فى الانتخابات، وأرسل إلىّ أحدهم يطلب أن يتم تنظيف الشارع من القمامة أمام منزله، ورقم هاتفى كان معروفًا فى كل المنطقة الشمالية للمحافظة، والتى تضم ٧ أحياء، وكنت ألبى كل طلبات المواطنين، ولكن الخدمة كانت للدولة وليس لشخص.

وكانت تلك لحظة استثنائية فى تاريخ مصر، فيجب أن نتعاون فى الخدمة وليس أن تكون الدولة فى خدمتك وخدمة الشارع الذى تقيم به، وشعرت بأن هناك نوعًا من التعالى والابتزاز والاختبار.

■ كيف رأيت انتخابات ٢٠١٢؟

- الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى ٢٠١٢ كان يوجد بها عدد كبير من المرشحين، ولهذا كانت هذه الجولة من أهم الانتخابات فى تاريخ الدولة المصرية، وبالرغم من تلك الأهمية فإنها لم تأخذ حقها فى الدراسة والحديث، وذلك لأن هذه الجولة كان بها عدد كبير من مختلف الاتجاهات من المرشحين، لذا يمكن القول إن هذه الجولة عكست بالأرقام هذا التعدد الضخم، ولهذا شئنا أم أبينا فإن الجولة الأولى كانت تعبر عن الحالة المصرية بالكامل.

وهذه الانتخابات كان بها نوع من الحماس الحقيقى داخل قلوب المصريين، خاصة أن كل التيارات التى شاركت فى الانتخابات كانت تمثل فئة من الشعب.

■ ماذا عن الجولة الثانية؟

- حدث ارتباك أدى إلى المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية، حيث تم حصر المصريين فى خانات بعينها، بالرغم من أن فلسفة ثورة ٢٥ يناير كانت قائمة على موقف ما من الحزب الوطنى والتيار الدينى المتشدد، لذا يمكن القول إن الرمزين فى الجولة الثانية من الانتخابات هما من خرج ضدهما المصريون فى الثورة.

■ هل امتناع البعض عن التصويت بهذه الانتخابات كان سلبية؟

- الامتناع عن التصويت فى الجولة الثانية لم يكن سلبية على الإطلاق، وذلك لأن الكتلة التصويتية الممتنعة كانت تضاهى الكتلة التصويتية التى ذهبت إلى مقر لجان الانتخابات.

■ كيف رأيت تصرف الإخوان عند تأسيس اللجنة الدستورية؟

- جماعة الإخوان حرصت على أن تجعل الأغلبية البرلمانية إسلامية، وهذه الأغلبية هى التى ستشكل اللجنة التأسيسة التى ستضع الدستور المصرى، ولهذا لا يمكن أن أقول عنها سوى كلمة واحدة: «ما هكذا تُكتب الدساتير».

وأنا لست رجلًا دستوريًا، ولكن عندما علمت بكيفية اختيار أعضاء هذه اللجنة حرصت على الاطلاع على تجارب الدول المختلفة، ووجدت أنه من أخطر ما يمكن عمله عند وضع الدستور أن تكون هناك أغلبية عددية، حيث يجب أن تكون كتابة الدستور لأى دولة قائمة على التوافق وليس الأغلبية.

■ هل كنت من بين الأسماء المرشحة للانضمام لهذه اللجنة؟

- نعم كنت من الأسماء المرشحة للانضمام للجنة الدستورية، وبالفعل تم تعيينى فى اللجنة، ولكنى كتبت استقالتى، مع الدكتور عبدالجليل مصطفى والدكتور جابر نصار والدكتورة سعاد كامل، فى اليوم الأول، وكان محتوى الاستقالة التى قمت بكتابتها يتمثل فى جملة واحدة، وهى: «دستور الغلبة وشرعية الإكراه».

وقد تحاورت مع أعضاء اللجنة على أن يتم فصل البرلمان عن اللجنة التأسيسية، وأن يتم اتباع مبدأ التوافق فى اللجنة وليس الأغلبية، كما تحاورت مرة أخرى مع رئيس اللجنة الدستورية بشأن قرار الأغلبية ليصدمنى بإجابته، التى تمثلت فى أنه قام بتشبيه مصر بدولة ما، وأن جماعة الإخوان ستضع الدستور فى فترة زمنية لن تتجاوز الـ٤٨ ساعة، ولم أستطع الصمت على هذا التخطيط، وقلت له إن الدولة المصرية دولة دستورية عريقة، ولا يصح أن يُكتب دستورها فى ٤٨ ساعة.

وكانت هناك ضغوط كثيرة علينا من أجل العودة إلى اللجنة التأسيسية الدستورية، وبالفعل عاد الدكتور جابر نصار، والدكتور عبدالجليل مصطفى، ولكنى لم أستطع العودة، وكان قرارى حازمًا منذ البداية.

■ كيف كان شعور الأقباط بعد وصول الإخوان للحكم؟

- كانت توجد حالة من القلق والتوتر لدى الأقباط أثناء انتخابات ٢٠١٢، خاصة عندما كان أحد المرشحين للرئاسة من الإخوان، وفى هذه الفترة غاب البابا شنودة، الذى توفى فى مارس ٢٠١٢، وبالتالى فقد كانت فترة قلق بشكل ما.

وكانت المرحلة قلقة وحرجة وهناك خوف من المستقبل لدى الأقباط، وعدم يقين، خاصة أن الجميع كان يتساءل: «إلى أين مصر ذاهبة؟»، ولا بد من الإشادة بالأنبا باخوميوس الذى كان يعتبر رجلًا استثنائيًا، وكان لا يمانع فى التحدث بالهاتف فى الساعة الثامنة صباحًا للسؤال عن موضوع معين، ويستشير فيه الكثيرين.

■ كيف رصدت خطاب الإخوان عن الأقباط فى هذه المرحلة؟

- خطاب الإخوان عن الأقباط عقب فوز «مرسى» كان سياسيًا تطمينيًا، لكنه تغير مع أول اختبار.

■ كيف رصدت وجود الإخوان فى الكنيسة والصور الشهيرة لـ«مرسى» وسعد الكتاتنى أثناء المشاركة فى احتفالات الكنيسة؟

- قرأت هذا المشهد ببساطة شديدة، فالأقباط فى مصر ليسوا جالية أو وافدين، بل هم مواطنون مصريون يعيشون على أرض الوطن، ولهم مصالح وحياة وعلاقات، وبالتالى فإن من يصل للحكم حتى لو كان الإخوان فعليه أن يتعاطى معهم، وليس من المعقول أن يتعامل الإخوان مع الأقباط بمنطق حسن البنا، وإلا ستكون «رِدّة لما قبل»، فإذا تعامل الإخوان بهذا المبدأ فإنهم بذلك لا يمتلكون الرؤية التى يستطيعون من خلالها أن يأخذوا خطوة للأمام.

■ بعد وصول مرسى للحكم تم اختيارك مساعدًا للرئيس للتحول الديمقراطى.. كيف حدث التغيير من اختيارك نائبًا للرئيس إلى مساعد له؟

- كان يوجد أكثر من مرشح وأكثر من اسم للفريق الرئاسى لمحمد مرسى، من بينهم عدد قليل من الأسماء القبطية، وهناك أسماء من الأقباط قالوا إنهم لن يتعاونوا مع الإخوان من البداية، أخذًا فى الاعتبار أن بعضهم كان يضغط علىّ شخصيًا كى أعود للجنة الدستورية، ويعتبر ذلك من المفارقات التى رأيتها فى الحياة السياسية المصرية، وهى أنه فى الوقت الذى تعلن فيه عن موقفك من اللجنة الدستورية تأتى عليك ضغوط من بعض الناس، سواء كانوا مسلمين أو أقباطًا أو ليبراليين، للعودة إليها.

وهناك ثوابت أساسية جعلتنى أقبل على أساسها منصب مساعد الرئيس، وهى أن يمثل ذلك سابقة، وأن تكون نقلة فى التحول الديمقراطى المصرى، كما أن لدىّ خبرة فى التعاطى مع الإخوان، وقد قبلت حتى بعد نزول المنصب من نائب إلى مساعد، لأن هذا يعتبر إنجازًا فى تاريخ مصر السياسى، ولن يُنسى وسيُدخل التاريخ بغض النظر عمن كان فى السلطة.

ومن كلمنى ليعرض علىّ المنصب كان الدكتور محمد مرسى شخصيًا، وهو يكاد يكون يعتذر لضغوط ما، ويبدو أنهم فى إطار التيار الدينى كانوا رافضين أن أكون فى منصب نائب رئيس، فقالوا: نجعله مساعدًا، والمساعد فى الجهاز الإدارى هو نائب رئيس وزراء، وقد استشرت كثيرين ممن لهم باع فنصحونى بأن أوافق، لأنه لا يوجد ما نخسره.

■ كيف كان الحوار بينك وبين مرسى عندما عرض عليك منصب المساعد له؟

- كنت أعرف محمد مرسى منذ وقت طويل، من خلال العمل السياسى، وخلال لقائى به ليعرض علىّ منصب مساعد الرئيس، قال لى إنه فى حاجة إلى فريق رئاسى، وإن هناك ضغطًا من كل القوى السياسية على فكرة الفريق الرئاسى، لكن موضوع نائب ستكون به صعوبة.

وقد أدركت فورًا أن هناك ضغطًا داخل التيار الدينى، وأنه لا يجوز أن أكون نائبًا وإنما مساعد، لأن «نائب» يعنى أننى فى لحظة قد أكون الرئيس.

والإخوان اعتبروا «المساعد» منصبًا إداريًا، وقلت له إننى عندما أكون مساعدًا للرئيس أحب أن أمُثّل كل المصريين، وإننى قبطى ليس بالمعنى الدينى، بل أنا رجل أوسع من ذلك، حيث أمتلك ميلًا يساريًا، كما أننى فى النهاية مصرى، أيًا كنت.

وتوليت ملف «التحول الديمقراطى»، وهو ملف معنى به كل المصريين، وكانت قضية مثارة آنذاك، وأنجزنا فيها الكثير من الأعمال، وهناك دول أخذت الحكاية جد، مثل إسبانيا، وأتاحت لى فرصة لدراسة الموضوع، قبل أن أتقدم باستقالتى بعد ذلك.

و«مرسى» وافق على الثوابت التى سأعمل عليها فى منصب «مساعد» الرئيس، وقد وعدنى وعودًا كثيرة بدت لى أنها أكثر من صلاحياته، التى كان من الواضح أنها فى مكان آخر.

وما جعلنى أقول ذلك، هو أن «مرسى» تبرع بوعود كثيرة، والسياسى بطبعه ليس من اللازم أن يعد، وسقف الوعود ليس من اللازم أن يكون عاليًا، لكن «مرسى» وضع سقف وعود كبيرًا جدًا، يجعلك تتحمس، ومن ثم تُفاجأ بأنه لا ينفذ شيئًا من هذه الوعود.

وعلى سبيل المثال، كان مقررًا أن يكون مكتب المساعد بجوار مكتب «مرسى»، لكننا ذهبنا إلى مكتب الحرس الجمهورى فى شارع حسين عبدالقدوس، أى أنه يبعد عن قصر الاتحادية ١٠ دقائق، وهذا يعنى أن «مرسى» لم يكن يمتلك القدرة على تنفيذ قرار أين سيكون مكتب مساعديه، ولم يكن مجبرًا من الأساس بأن يعد أن مكتب المساعدين سيكون إلى جواره.

أثناء حكم الإخوان كان عدد كبير جدًا من الأقباط يفكر فى الهجرة.. كيف رصدت ذلك؟

- نسبة كبيرة من الأقباط تنتمى إلى الطبقة الوسطى بشرائحها، بدرجة أو بأخرى، ولم يكن متاحًا للجميع أن يترك البلد.

والدكتور ميلاد حنا نفسه اشتبك فى الحياة اليومية مع الإخوان هنا وهناك، وعاش وأكمل حياته حتى توفاه الله فى ٢٠١٢، لكن هناك الكثير من الأسر القبطية خرجت من مصر بعد وصول «مرسى» للحكم، وقد تكون هذه الأسر ميسورة الحال بعض الشىء، أو لديها فوائض مالية بشكل أو بآخر.