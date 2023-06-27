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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«التنظيم والإدارة»: ترقية 250 ألف موظف فى يوليو

جريدة الدستور

قال مصدر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن أكثر من ٢٥٠ ألف موظف سوف يستفيدون من حركة الترقيات التى ستجرى فى يوليو المقبل. 

ويستعد الجهاز لإصدار القواعد التنفيذية لحركة الترقيات للعاملين بالدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، وإطلاق الموقع الإلكترونى للاستعلام عن الأحقية فى الترقية خلال النصف الأول من شهر يوليو المقبل.

وأضاف المصدر، لـ«الدستور»، أن من المستفيدين أيضًا المحامين المخاطبين بأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، والمخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان. 

وأوضح المصدر أن حركة الترقيات لعام ٢٠٢٣ هى السادسة منذ إقرار قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، حيث تمت أول حركة ترقية فى عام ٢٠١٨ استفاد منها مليون موظف، ثم ٥٠٠ ألف موظف فى حركة ترقيات فى عام ٢٠١٩ و٢٥٠ ألف موظف فى عام ٢٠٢٠، و٨٨٠ ألف موظف فى عام ٢٠٢١، و٥٠٠ ألف موظف فى عام ٢٠٢٢. 

 

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