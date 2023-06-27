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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قائمة أسماء الـ 32 المفرج عنهم بعفو رئاسي

أفرجت جهات التحقيق اليوم عن دفعة جديدة من السجناء والغارمات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك استمرار لجهوده الجهات المعنية ولجنة العفو الرئاسي في التنسيق للإفراج عن عدد من المسجونين، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

 

أسماء المفرج عنهم اليوم
واكدت الصفحة ان عدد المفرج عنهم 32 وأسماؤهم كالاتى:

تامر على عبد العال السيد
محمود محمد يحيي حسن السيد
زياد عمرو السيد السقعان
صلاح محمد زكي
أحمد رجب السيد 
محمد محمود محمد رضوان
عمرو محمود أو ضيف 
محمود أبراهيم السيد
وليد على السيد إبراهيم 
خالد صلاح عبد الخميد
محمود صلاح عبد الوهاب
نبيل حبشي زكريا
محمد شريف عبد العليم
أحمد عبيد النوبي محمد
تامر سيد رفاعي أيوب
طه خميس عبد العزيز
رضوان عابدين عبد المطلب
محمد حسن عبد الله
رضا سعيد محمد
نجوي السيد محمد
محمد عطوة عبد الحميد
جمال محمود محمد
هاني سمير فهمي
محمد السعيد الشناوي
بيتر عزت نصحي
رضا مرشد عبد الحميد
محمد كامل حامد عبد الحافظ
أحمد علاء الدين على 
رامي محمد عبد السلام
محمد مصطفى محمد موسي
يسرية عيد أحمد 
السيد رجب رزق السويركي

 

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