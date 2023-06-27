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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميلان يقترب من التعاقد مع روبن لوفتس تشيك قادمًا من تشيلسي

روبن لوفتس تشيك
روبن لوفتس تشيك

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي ميلان الإيطالي اقترب من التعاقد مع روبن لوفتس تشيك لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية، فإن صفقة انتقال اللاعب البالغ من العمر 27 عاما لم تتم بعد، ولكن الفريق الإيطالي يأمل في استكمالها في الأيام المقبلة.

وفي حال رحيل اللاعب عن تشيلسي، سينتهي التعاون الذي استمر على مدار عشرين عاما بين النادي واللاعب الإنجليزي الدولي الذي انضم لأكاديمية الفريق في 2004.

وسجل لوفتس تشيك 13 هدفا خلال 155 مباراة مع النادي، من بينها 10 أهداف خلال موسم 2018-2019.

وشارك لوفتس تشيك مع المنتخب الإنجليزي الذي وصل للدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

ويحرص تشيلسي على تنفيذ أكبر قدر ممكن من الانتقالات الخاصة باللاعبين الراحلين عن الفريق قبل 30 يونيو الجاري، لكي يتم ضم الصفقات في الحسابات المالية لموسم 2022-2023.

ورحل عن الفريق بالفعل نجولو كانتي وكاليدو كوليبالي للعب في السعودية، فيما يتوقع أن يلحق بهما إدوارد ميندي وحكيم زياش، إضافة لاقتراب إتمام انتقال كاي هافرتز إلى أرسنال.

ميلان روبن لوفتس تشيك لوفتس تشيك تشيلسى ميلان الإيطالي

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