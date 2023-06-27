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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة البيئة تُتابع أعمال الرصد الساحلى بالبحر الأحمر

أعمال الرصد الساحلى
أعمال الرصد الساحلى بالبحر الأحمر

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم الثلاثاء، بالإشراف على أعمال الرصد الساحلي من قبل فريق عمل المحميات بالبحر الأحمر بمنطقة شمال مدينة الغردقة وجنوبا بنطاق مناطق مجاويش وسهل حشيش ومكادي حيث تم الوقوف علي الاستعدادات والتجهيزات الكاملة لاستقبال اول ايام عيد  الاضحى المبارك.

وأوضحت وزيرة البيئة أن أعمال الرصد التى قام بها فريق المحميات بالبحر الأحمر شملت المرور على عدد من القري السياحية والمنتجعات الخاصة لمتابعتهم فى اجراءات استخدام الشواطيء وتنفيذ تعليمات المراقبة الشاطئية بشكل سليم وكذلك مراجعة قواعد استخدام السقالات أو المماشي البحرية وتجهيزاتها في حالات الطوارئ .

وأكدت وزيرة البيئة أن الرصد أسفر عن إزالة عدد من الحواجز مصنوعة من الشباك بعدد من المنشأت السياحية ومنها 3 قرى سياحية يعتقد أنها تعد أحد وسائل الحماية لتلك الشواطئ، مؤكدة أن هذا الاعتقاد خاطئ وهى طريقة غير سليمة للحماية، حيث تعد هذه الشباك أداة لقتل الأسماك والكائنات البحرية التي لها دور هام في الحفاظ على التوازن البيئى والتنوع البيولوجى بالمنطقة، هذا وقد تم إزالة الشباك وتوعية العاملين بالمنشأت السياحية بأضرار استخدام تلك الأنواع من الشباك وضرورة أزالتها فورا.

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