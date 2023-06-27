تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية.. الإفراج عن عدد من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى

تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2023 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو وكذا عن من استوفوا شروط الإفراج الشرطى.. قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن عدد من النزلاء، ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في العدد 25 (مكرر) فى 25 يونيو سنة 2023، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2023، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

يأتى ذلك استمراراً لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.