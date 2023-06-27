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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال التعاملات المسائية، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، حيث شهد أيضا تصدرًا على محركات بحث "جوجل"، خلال الأيام الماضية نظرًا لارتباط سعره بأسعار بعض السلع المحلية في الأسواق.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27 -6-2023

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري، استقرارًا في البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 استقرارًا في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

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