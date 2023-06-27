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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال الجثة الخامسة من ضحايا عقار الإسكندرية المنهار

عقار الإسكندرية المنهار
عقار الإسكندرية المنهار

تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الضحية الخامسة من أسفل العقار المنهار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بنطاق حي المنتزه أول شرق الإسكندرية، ليرتفع عدد ضحايا العقار إلى 5 حالات وفاة و4 مصابين أتموا العلاج والخروج من المستشفيات أمس.

وتبين أن الجثة الخامسة لشاب يبلغ من العمر 28 عامًا يدعى محمد حسين، وجرى نقلها إلى المشرحة وإبلاغ النيابة.


وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن باقي المفقودين، حيث أشار محافظ الإسكندرية، إلى أنه تم تلقي 8 بلاغات عن مفقودين، وجار الإسراع من أعمال رفع الأنقاض، والبحث عن مفقودين تحت أنقاض العقار المنهار.


وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد توجه إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، والمكون من دور أرضى و13 طابقًا، وتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تبعات الحادث على أرض الواقع.

وأوضح "الشريف"، في بيان أمس الإثنين، أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، لافتًا إلى أنه يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة والمرافق والإسعاف، وعمل كردون بمحيط العقار، والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة في موقع العقار، وقد تم إخطار المستشفيات القريبة من الموقع؛ لتكون على الاستعداد الكامل لاستقبال أي حالات.


 

انتشال الجثة الخامسة ضحايا عقار الإسكندرية المنهار قوات الحماية المدنية تحت انقاض العقار الإسكندرية

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