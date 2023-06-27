الدنمارك تعلن تدريب 6 طيارين أوكرانيين و40 فنيا على تشغيل وصيانة "إف-16"

أعلنت السلطات في الدنمارك، اليوم الثلاثاء، تدريب 6 طيارين أوكرانيين و40 فنيا في وقت واحد على تشغيل وصيانة الطائرات المقاتلة إف-16، على أن تعتمد فترة التدريب على مهارات الطيارين أنفسهم.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الدنماركية، بأن خطة التدريب الدولية لطياري "إف-16" الأوكرانيين لا تزال قيد التطوير.

وفي الوقت نفسه لا تستطيع الدفاع الدنماركية تحديد المدة التي سيستغرقها التدريب بأكمله، حيث سيعتمد على الخبرة القتالية والمهارات اللغوية للطيارين الأوكرانيين.

وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن أن بلاده تتوقع أن تبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين في أغسطس المقبل.

يجدر الإشارة إلي أن وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين أعلنت في وقت سابق أن هولندا تعمل مع الدنمارك على بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات إف-16 هذا الصيف.

دعم عسكري لأوكرانيا بـ3.5 مليار يورو

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3.5 مليار يورو.

وصرح مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، بأن الاتحاد الأوروبي أقر الحزمة الجديدة خلال اجتماعهم اليوم في لوكسمبورج، بمقدار على 3.5 مليار يورو إضافية (3.82 مليار دولار).

وأشار بوريل إلى أن استمرار دعم كييف بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، قائلا: "إن الأحداث التي وقعت مطلع الأسبوع في روسيا أظهرت أن الحرب ضد أوكرانيا تؤدي إلى تصدع نظام القوة الروسي وتؤثر على النظام السياسي في البلاد".

وكان قد قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكى، في خطابه الذي ألقاه الجمعة، إن أوكرانيا ينظر إليها بالفعل من قبل المجتمع الدولي على أنها عضو في الاتحاد الأوروبي، متابعًا: "الدعم واضح لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.. سياسيًا يُنظر إلينا بالفعل كعضو في الاتحاد الأوروبي