ميكالى: المنتخب الأوليمبى جاهز للفوز على مالى ولاعبونا فى حالة تركيز

أعرب البرازيلى ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، عن تفاؤله بحالة التركيز العالية التى يعيشها اللاعبون قبل مواجهة مالى غدًا باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية فى كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة.

ويتأهل من البطولة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة فى ملحق الأوليمبياد.

وشدد ميكالى، فى المؤتمر الصحفي للمباراة، على رغبته وكل أفراد المنتخب فى الفوز وإحراز نقاط المباراة وقطع خطوة مهمة فى رحلة الحلم نحو أوليمبياد باريس.

حضر المؤتمر مع ميكالى كل من (البرازيلى تياجو المدرب العام للمنتخب، وأسامة فيصل مهاجم المنتخب، وياسر عبدالعزيز المنسق الإعلامي، وخالد سرحان المترجم).

وتابع ميكالى: «لا بديل عن الفوز فى مواجهة مالى، المباراة ستكون صعبة لأنها أمام منافس منظم وسريع، شاهدنا ودرسنا المنافس من كل الوجوه، وثقتنا كبيرة فى لاعبينا، هدفنا إسعاد الجمهور المصري ونتمنى أن يحالفنا التوفيق».

ومن جانبه قال أسامة فيصل إنه وكل زملائه بالمنتخب فى حالة تركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز والعبور خطوة نحو حلم الأوليمبياد والمنافسة على اللقب الذى يحمله الفراعنة، مطالبًا الجميع بمساندة المنتخب فى مهمته الوطنية.

من ناحية أخرى، أسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء المنتخب المصري للفانلة الحمراء والشورت والجورب الأسود بينما يرتدى مالى الزى الأبيض كاملًا.. حضر الاجتماع الفنى محمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي، ود. طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب، وعيد سليمان مسئول المهمات.