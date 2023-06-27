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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات للمتهم بحرق فكهانى فى بولاق الدكرور

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة تاجر ملابس، بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامه في الشروع في قتل وحرق فكهاني بسبب خلافات بينهم في منطقة بولاق الدكرور.

حصلت على أمر إحالة تاجر ملابس إلى محكمة الجنايات؛ متورط في الشروع في قتل وحرق فكهاني بسبب خلافات بينهم في منطقة بولاق الدكرور.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة تتهم «رشاد. ح»، 41 سنة، تاجر ملابس، متورط في الشروع في قتل «عمرو. م»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وعقد العزم على قتله إثر خلاف نشب بينهم وعد لذلك مادة سريعة الاشتعال، وانتظر حال وصول المجني عليه ومروره أمامه، وألقى عليه المادة الحارقة لإشعال النيران به .

واستمعت النيابة لأقوال الشهود في القضية رقم 1260 لسنة 2022 جنايات قسم بولاق الدكرور، وقال المجني عليه ، 28 سنة، فكهاني، أنه أثناء قيادته للدراجة البخارية خاصته بالطريق العام، أبصر دراجة تسير بجانبه يستقلها المتهم وبمجرد النظر إليه ألقى عليه مادة قابلة للاشتعال -بنزين- مشعلًا إياه فلحقت به النيران.

وتبين أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه تبين إصابته بحروق الوجه والرقبة والصدر من الأعلى والطرف العلوي مما أدى إلى صعوبة في التنفس نتيجة تورم مجرى الهواء.

محكمة جنايات الجيزة الشروع في قتل حرق فكهاني منطقة بولاق الدكرور

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