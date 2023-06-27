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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعثة الحج السياحي تؤكد نجاح "التصعيد إلى عرفات".. وتدخل فوري لحل الأزمات

مدينة الحجاج
مدينة الحجاج

تستعد بعثة الحج السياحي المصرية لنفرة الحجيج من جبل عرفات إلى مزدلفة بعد آذان المغرب، مستقلين حوالي ٤٠٠ أتوبيسا لحجاج برنامج “الخمس نجوم والاقتصادي”، و١٢٠ أتوبيسا لحجاج  البري.

 وقالت اللجنة المشرفة على بعثة الحج، إن البعثة تواصلت مع كل شركات النقل التي تعاقدت معها لتوفير سيارات بمواصفات معينة لنفرة الحجيج والتأكد من الالتزام بكل المواصفات التي تم الاتفاق عليها في السيارات.

وأكدت اللجنة أن البعثة ستستمر في متابعة أحوال الحجاج في مشعر مزدلفة حتى وصولهم إلى مخيماتهم بمشعر منى لاستكمال مناسك الحج، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية خلال عملية النفرة حفاظا على سلامة الحجاج، أيضا التواصل مع رؤساء التضامنيات للاطمئنان على استمرار تقديم الخدمات المتميزة للحاج والتزام المطوفين بكافة الخدمات المتفق عليها معهم في "مشعر منى"، والتدخل الفوري عند حدوث أي تقصير في حق الحجاج.

 

التدخل الفوري لحل مشاكل الحجاج
 

وأكدت البعثة أن عملية تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات من خلال شركات السياحة تمت بنجاح كبير ودون أي مشاكل على الإطلاق، بفضل التسهيلات الكبرى والجهود الجبارة التي تبذلها السلطات السعودية في تنظيم الحج ،بجانب الخبرة الكبيرة للشركات في تنظيم الحج، كما أن هناك التزام من أغلب المطوفين بالخدمات المتفق علي تقديمها للحجاج، إلا أن هناك بعض السلبيات التي ظهرت وتدخلت البعثة لحلها فورا.

وأوضح أن أهم تلك المشاكل وجود مجموعة صغيرة من حجاج الشركات لم يجد لها مكانا بالمخيمات المخصصة، وذلك بسبب دخول بعض حاملي التأشيرات الأخرى إلى المخيم، وعلى الفور تدخلت البعثة وتم الاتصال بوزارة الحج السعودية التي تدخلت فورا وألزمت المطوف بتوفير مخيم بديل بكامل الخدمات سكنت به المجموعة.

وشددت البعثة على أنه سيتم تقييم آداء جميع المطوفين واتخاذ إجراءات مشددة مع المقصرين منهم.

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