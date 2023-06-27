رئيس الحرس الوطنى الروسى: لا أستبعد ضلوع مخابرات أجنبية بمحاولة التمرد المسلح

قال رئيس الحرس الوطني الروسي، إنه لا يستبعد ضلوع أجهزة مخابرات أجنبية في محاولة التمرد المسلح، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمة اليوم، في مراسم تكريم العسكريين ورجال الأمن الذين ساهموا في إحباط التمرد المسلح السبت الماضي، أن الطيارين الذين لقوا حتفهم "قاموا بواجبهم بشرف"، مضيفًا: خلال محاولة التمرد لم يكن من الضروري استخدام الوحدات القتالية المشاركة في العملية العسكرية.

وأوضح بوتين: لقد ضمنت الإجراءات السريعة والفعالة من جانب قوات الأمن عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين، معلنًا دقيقة صمتًا حدادًا على الطيارين.

وقال الرئيس الروسي: المدافعون الحقيقيون في الأوقات الصعبة وقفوا في طريق الاضطرابات التي كان من الممكن أن تؤدي إلى الفوضى، موضحًا أن الجيش أوقف حربًا أهلية وتحرك بشكل جماعي لإنهاء التمرد.