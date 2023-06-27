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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خطيب يوم عرفة: اختلاف اللغات والألوان والأعراق ليس مبررًا للنزاع

الشيخ يوسف بن سعيد،
الشيخ يوسف بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء السعودية

ألقى الشيخ يوسف بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء السعودية، خطبة عرفة على جموع ضيوف الرحمن، قبل أداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بمسجد نمرة في مشعر عرفات.

وأكد "سعيد"، خلال خطبة عرفة، والتي نقلتها شاشة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أهمية قيم التسامح التي يعززها الدين الإسلامي، والمساواة بين حجاج بيت الله الحرام، مشيرًا إلى أن العمل الصالح والتقرب من الله بالطاعات، هي التي تميز عبدًا عن آخر.

وأوضح أن اختلاف اللغات والألوان والأعراق ليس مبررًا للاختلاف والنزاع، بل إنه إحدى آيات الله في الكون، مؤكدًا اجتماع النصوص كافة على أهمية المحبة والتآلف والنهي عن التنازع والتفرق والاختلاف.

كانت أمل الحناوي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من الأراضي المقدسة، قد قالت إن الحجاج يعيشون في الوقت الحالي أجواءً روحانية، تسودها المحبة والتعاون، مؤكدة أن ضيوف الرحمن جميعهم يتسابقون في الطاعات والتقرب إلى الله من خلال الدعاء.

وأضافت أن السعودية حرصت على تجهيز الطرق المؤدية للمشاعر بأفراد الأمن وسيارات الإسعاف، لاستقبال حالات الإجهاد الحراري الطارئة، مشيرة إلى أن هناك تكاتفًا واضحًا بين الجهات المعنية في السعودية من أجل التيسير على الحجاج.

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