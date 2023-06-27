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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقش احتياجات الجيش.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف كواليس زيارة الرئيس الاوكراني للجبهة

الرئيس الاوكراني
الرئيس الاوكراني

كشف غياث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الأوكرانية كييف، كواليس زيار الرئيس الاوكراني  "زيلينسكي" للجبهة، موضحاً أنه ناقش احتياجات الجيش، خاصةً في المناطق التي تشهد صراعات عسكرية ساخنة مع الجيش الروسي.

 وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" ردًا على تقارير إعلامية روسية اتهمت الجيش الأوكراني باستخدام أسلحة كيميائية خلال أحد المعارض،  أنه لم يصدر حتى الآن بيانات رسمية من الجانب الأوكراني في هذا الصدد للرد على التقارير الروسية.

 وأشار إلى أن المتحدث باسم قوات العمليات المشتركة الجنوبية ذكر، قبل عدة أيام، عبر حسابه على "تويتر"، أن القوات الروسية استخدمت الأسلحة الكيميائية في معارك أخرى، إلا أن هذا الادعاء لم يتم تبنيه إعلاميًا أو رسميًا في روسيا.

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