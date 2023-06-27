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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أبرز أماكن الفسح والخروجات فى عيد الأضحى 2023

أبرز أماكن الفسح
أبرز أماكن الفسح والخروجات فى عيد الأضحى 2023

عيد الأضحى هو المناسبة الدينية التي يسعى فيها المسلمون إلى التنزه وقضاء وقت ممتع مع أصدقائهم وأقاربهم، لذا يهتموا بالبحث عن أبرز أماكن الفسح والخروجات في عيد الأضحى، وتعرض الدستور أبرزها في التقرير التالي.

حديقة الأزهر Al Azhar Park

حديقة الأزهر من المزارات المهمة التي تهتم الأسر بزيارتها في عيد الأضحى تتميز بالمساحات الخضراء المترامية الأطراف، والمرتفعة عن مستوى محيطها بالكامل، مما يتيح التنزه في أجواء خلابة مع إطلالة على بانوراما معالم القاهرة الخديوية من منظور مرتفعة، بجانب ساحات لعب الأطفال والمطاعم والمقاهي والمكونات المائية الاصطناعية من شلالات ونوافير.

العنوان: شارع صلاح سالم – حي الدرب الأحمر، أسعار الدخول: 40 جنيه/البالغ، 30 جنيه/الطفل.

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جزيرة المعادي

جزيرة المعادي واحدة من المقاصد الترفيهية التي تهتم الأسر بزيارتها في عيد الأضحى، تتميز بموقعها الخلاب في وسط نهر النيل تمامًا، فهي بالأساس جزيرة نيلية تأسس فوقها مجمع ترفيهي عالمي كبير، يتوفر فيه عددًا متنوعًا وكبيرًا من ممارسات التسلية والمرح المناسبة لكل الأعمار، أبرزها: متنزهات ممتدة بمسارات للمشي والتنزه ومجالس، حمامات السباحة المختلفة المساحات والأعماق والفئة العمرية، شاليهات فندقية للمبيت، أكوا بارك بعدد كبير من الألعاب المائية، مطاعم وكافيهات، مدينة ملاهي بأحدث الألعاب الكهربائية والإلكترونية، مسرح كبير للعروض والحفلات الحية.

حديقة الأسرة القاهرة

من الحدائق الواسعة التي تهتم الأسر بزيارتها في عيد الأضحى حيث تتكون من عدة مناطق مؤهلة للكثير من أنشطة المتعة والترفيه والمعرفة، حيث يمكن للأطفال والكبار التنزه والاسترخاء واللعب والجري والحيوية في العديد من المناطق المخصصة لهم.

كما يمكنكم استئجار القوارب والبدلات في النهر السحري، مشاهدة أنواع متعددة ومختلفة من الحيوانات والطيور، الذهاب في جولات سفاري برية، ممارسة رياضات متنوعة في الملاعب المفتوحة المجهزة. مشاهدة العروض الثقافية والفنية التي يستضيفها المكان باستمرار، وكذلك المشاركة فيها، بجانب انتشار المطاعم والكافيهات.

العنوان: بالقرب من مدخل الرحاب – طريق القاهرة/السويس مما يعد فرصة للتعرف واقعيًا على أفضل كمبوندات الشروق الراقية التي تبعد 19 دقيقة فقط.

أسعار الدخول: 70 جنيه/الفرد من الأحد إلى الخميس، و80 جنيه/الفرد يوميّ الجمعة والسبت.

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مكتوبة.. أفضل رسائل وعبارات تهنئة في عيد الأضحى 2023

عيد الأضحى أبرز أماكن الفسح والخروجات جزيرة المعادي حديقة الأسرة القاهرة حديقة الأزهر Al Azhar Park

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