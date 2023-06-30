الكنيسة البيزنطية تحتفل اليوم بذكرى القدّيسَين بطرس وبولس

تحتفل الكنيسة البيزنطية اليوم بذكرى القدّيسَين المجيدَين والرسولَين الزعيمَين بطرس وبولس الجديرَين بكلّ مديح.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: وَجَدَ الربّ في بطرسَ تلميذًا وَفيًّا فاستطاع أن يَأتَمِنَهُ على مفاتيحِ ملكوت السموات، ووجد في بولس معلّمًا مؤهّلاً أوكلت إليه مهمّة التعليم في الكنيسة. من أجل أن يتمكّن مَنْ علّمهم بولس من إيجاد خلاصهم، كان على بطرس أن يَستقبِلَهُم من أجل راحتهم. وعندما يفتح بولس القلوب في عظاته، فإنّ بطرس يفتح أيضًا ملكوت السموات أمام الأرواح. إذًا، فإنّ بولس قد حصلَ أيضًا من الرّب يسوع المسيح على مفتاح المعرفة الذي يسمح بفتح القلوب المغلقة في وجه الإيمان، وصولاً إلى عمق أعماقها؛ ثمّ يُظهر هذا المفتاح للعلن، في كشفٍ روحيّ، ما كان مخفيًّا في الأعماق. إنّه مفتاح يُطلق الإعتراف بالخطيئة من الضمير ويَكنُز إلى الأبد نعمة سر المخلِّص.

إذًا، فقد استلم كلّ منهما مفتاحًا من يدِ المسيح: مفتاح المعرفة للأوّل أي بولس، ومفتاح السلطة للثاني أي بطرس. فالأوّل يوزّع ثروات الحياة الأبديّة، والثاني يوزّع كنوز الحكمة، إذ هناك حقًّا كنوزٌ للمعرفة كما هو مكتوب: "فيَبلُغوا مِنَ الإدراكِ التامّ أَعظَمَ مَبلَغٍ يُمَكّنهم مِن مَعرِفَةِ سِرِّ الله، أعني المسيح، فقَدِ استَكَنَّت فيه جَميعُ كُنوزِ الحِكمَةِ والمَعرِفَة".

أيّها الإله الكثير الرّحمة، والخير اللامتناهي، ها إنّ البشريّة كلّها تدعو اليوم من أعماق وادي بؤسها راجيةً رحمتك. إنّها تناديك بأعلى أصوات البؤس. فأنت يا إلهنا السّاهر، لا ترفض صلوات المنفيّين في هذه الأرض.

يا ربّ، يا أيّها الخير اللامتناهي وغير المُدرَك، أنت تعرف عمق آلامنا وتعرف أنّنا لن نستطيع بقوانا الخاصّة وحدها أن نرتفع إليك. ولهذا السبب، نحن نتوسّل إليك أن تغدق علينا نعمك وأن تنمّي فينا رحمتك بلا انقطاع كي نحقّق بوفاء إرادتك المقدّسة في حياتنا كلّها وفي ساعة موتنا أيضًا.

فلتحمنا رحمتك القويّة من هجمات أعداء خلاصنا، حتى ننتظر بثقة البنين، مجيئك الثاني الذي وحدك تعرف زمنه. ونحن ننتظر الحصول على كلّ ما وعدنا به ربّنا يسوع، على الرغم من بؤسنا، لأنّ الرّب يسوع هو رجاؤنا. ونحن ننتقل من خلال قلبه الرحيم الى السماء من أبوابها المفتوحة أمامنا.